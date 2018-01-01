Агеева хотят обменять на украинских политзаключенных в РФ

Защита россиянина Виктора Агеева, который был задержан летом 2017 в зоне боевых действий на Донбассе украинскими военными, настаивает, что приговор по статье 258-3 Уголовного кодекса «Создание террористической группы или террористической организации» является незаконным. Адвокат основывается на том, что «ДНР» и «ЛНР» в Украине не признаны террористическими организациями. Об этом рассказал адвокат Виктор Чевгуз в интервью изданию «Hromadske».

Именно поэтому защита будет подавать апелляцию. «Эту статью ему инкриминировали незаконно. "ЛНР" не признана законом Верховной Рады или решением Верховного суда террористической организацией. Поэтому инкриминировать ее нет никаких оснований. Если и надо было его осудить, то по статье 260-2 Уголовного кодекса "Участие в незаконном вооруженном формировании", которой и является "народная милиция ЛНР"», – сказал адвокат.

Виктор Чевгуз также отметил, что будет требовать строгого соблюдения закона, так как задержанные вместе с Агеевым Венгер и Гладков получили приговоры по 8 лет по этой же статье, что и Агеев. Они были обменены 27 декабря 2017 года.

Также адвокат рассказал, что Виктор Агеев есть в списке из 14 россиян, которых Украина готова передать в РФ для освобождения украинских политзаключенных. «Вы знаете позицию нашего президента, Петра Порошенко, о том, что русских пленных, находящихся на территории Украины, будут менять только на украинцев, находящихся в тюрьмах России. Я считаю, что это правильное решение. Вопрос есть, есть подготовленные списки. Кажется, 14 россиян находятся в наших СИЗО. Я считаю правильным, что их надо обменять на Сенцова, Кольченко, Клыха, Онищенко – тех, кто незаконно находится в тюрьмах РФ. Агеев в этом списке: я был в консульстве, разговаривал с консулом», – сказал Виктор Чевгуз.

«Он (консул – ред.) говорит, что решается вопрос, Агеев в этом списке, и я думаю, что мы его обменяем на кого-то из наших ребят. Основная цель моей помощи там, чтобы забрать как можно больше наших ребят из РФ. Но этих надо осудить законно, справедливо, и чтобы ни один суд не сказал, что Агеева приговорили неправильно», – добавил он.

По его словам, тогда защита согласится с этим приговором и подаст представление, чтобы президент помиловал его. «И отдадим в таком виде, как есть. Чем быстрее он поедет в Россию, тем быстрее мы заберем своих ребят из российских тюрем», – сказал Чевгуз.

Сам Агеев согласен с таким развитием событий и хочет поехать в Россию. «Он хочет вернуться домой», – отметил адвокат.

Напомним, 25 июня 2017 в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Среди пленных находился также представитель РФ из Алтайского края Виктор Агеев.