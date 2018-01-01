В Станице переселенцы регистрировались в непригодных для проживания домах

В Станице Луганской выявлены непригодные для проживания дома, в которых регистрировались переселенцы.

Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

В пресс-службе рассказали, что специалисты управления социальной защиты населения Станично-Луганской райгосадминистрации в течение 18-23 января провели проверки мест проживания 61 переселенца как в самой Станице Луганской, так и в других поселках района.

Соцработники составили 61 акт обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц. При этом 38 переселенцев во время проверки находились по фактическому месту жительства, 21 отсутствовал (им оставлены сообщения), 2 места жительства, указанные в справках ВПЛ, непригодны к проживанию.