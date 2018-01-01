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В ГФС разъяснили, куда подавать декларацию переселенцу

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с ситуацией, сложившейся в Донецкой и Луганской областях, функциональные обязанности по обслуживанию граждан-переселенцев возлагаются на территориальные органы, находящиеся на территории, где органы власти осуществляют свои полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

Специалисты органов ГФС в Закарпатской области разъясняют, что, согласно ст. 67 Конституции Украины, каждый гражданин обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Таким образом, налогоплательщик обязан, в том числе с целью реализации права на налоговую скидку, подать декларацию по налоговому адресу (по месту регистрации).

Также налоговым законодательством установлено, что налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его проживания, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе. При этом налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.

В то же время, в связи с ситуацией, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях, функциональные обязанности по обслуживанию граждан-переселенцев возлагаются в пределах компетенции на территориальные органы, которые находятся на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

В ГФС напомнили, что процедура и порядок регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и перечень необходимых для этого документов предусмотрены Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» с изменениями и дополнениями.

Вместе с тем, Налоговым кодексом предусмотрено, что физические лица – налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления. В соответствии с законодательством, физические лица – налогоплательщики обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных путем подачи заявления по форме №5ДР.

Налогоплательщик-переселенец, который внес сведения об изменении места жительства, подает декларацию в контролирующий орган по месту его регистрации как временного переселенца при условии подачи заявления по форме №5ДР.


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