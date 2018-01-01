В Донбассе боевики устанавливают ложные таблички о минах

Боевики устанавливают ложные таблички о минировании для ограничения перемещения наблюдателей по временно оккупированной части Донбасса.

Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Для ограничения перемещения представителей миссии ОБСЕ, прежде всего в районах, где террористы оборудуют новые позиции, на маршруте их движения противником устанавливаются ложные таблички о минировании местности", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, с целью не допустить фиксации ОБСЕ фактов нарушения минских договоренностей пророссийские наемники также ввели ограничения на перемещение военной техники вблизи линии разграничения в дневное время. "Приняты меры по проведению дополнительных мероприятий по маскировке", - говорится в сообщении.