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На Луганщине задержали вербовщика

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

Мужчина, который вербовал женщин с целью сексуальной эксплуатации в Российской Федерации, задержан на Луганщине, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения двух человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенное с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица.

Во время досудебного расследования установлено, что житель Луганщины вербовал на территории области лиц женского пола с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации. При осуществлении попытки переправки женщин в Российскую Федерацию, злоумышленник задержан сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области.

Сейчас задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Справка: санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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