» » Украина получит от США 6 млн долларов для разминирования Донбасса

Украина получит от США 6 млн долларов для разминирования Донбасса

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

Для разминирования Донбасса США выделят Украине 6 млн долларов.

Об этом сообщил директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун, передает "Радио Свобода".

"У нас есть целый ряд программ, которые касаются Украины. В первую очередь, США реализуют программу "Партнерство ради мира", в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность советовать вашей стране", - сказал Браун.

По его словам, в прошлом году Украина на эти цели было выделено 2 млн долларов. В этом финансовом году средств будет уже 6 миллинонов. "Кроме этого, недавно мы направляли в Украину "экстренную команду", так называемые "силы быстрого реагирования", после одного из взрывов на военных складах. Выясняли, как можем помочь", - отметил Браун. Также, по словам представителя Госдепа, в будущем планируется организовать учения Вооруженных сил США совместно с украинскими военными.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:27

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки

Сегодня, 17:50

На Луганщине за неделю почти 3 тысячи людей заболели ОРВИ

Сегодня, 17:14

В Украине зарплата учителей вырастет в среднем на 25%

Сегодня, 16:59

САП передала в суд дело в отношении судьи с Луганщины

Сегодня, 16:19

Кучма просит разобраться, почему в ОРДО не работает Vodafone

Сегодня, 15:55

Агеева хотят обменять на украинских политзаключенных в РФ

Сегодня, 15:07

В Станице переселенцы регистрировались в непригодных для проживания домах

Сегодня, 15:04

В ГФС разъяснили, куда подавать декларацию переселенцу

Сегодня, 14:16

В Донбассе боевики устанавливают ложные таблички о минах

Сегодня, 13:53

На Луганщине задержали вербовщика

Сегодня, 13:25

Украина получит от США 6 млн долларов для разминирования Донбасса

Сегодня, 13:23

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Новости Украины:

Сегодня, 18:24

В Покровском районе семь случаев заболевания корью

Сегодня, 17:49

Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских

Сегодня, 17:14

В Украине зарплата учителей вырастет в среднем на 25%

Сегодня, 16:38

На Донетчине выявлен арсенал взрывных средств поражения, который готовился к переправке из зоны АТО

Сегодня, 16:13

Саакашвили избрали ночной домашний арест

Сегодня, 15:05

Киевская прокуратура судится за гостиницу «Феофания»

Сегодня, 14:18

Представитель США при ОБСЕ назвал ситуацию в Крыму ужасной

Сегодня, 13:51

Потепление принесет в Украину осадки

Сегодня, 12:37

В оккупированном Донецке горел завод

Сегодня, 12:11

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 27 января

Сегодня, 11:21

Убийство Ноздровской: Луценко рассказал подробности расследования

Сегодня, 10:58

Крушение вертолета в Кременчуге: инспекторы авиации проведут экспертизу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 