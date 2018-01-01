Украина получит от США 6 млн долларов для разминирования Донбасса

Для разминирования Донбасса США выделят Украине 6 млн долларов.

Об этом сообщил директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун, передает "Радио Свобода".

"У нас есть целый ряд программ, которые касаются Украины. В первую очередь, США реализуют программу "Партнерство ради мира", в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность советовать вашей стране", - сказал Браун.

По его словам, в прошлом году Украина на эти цели было выделено 2 млн долларов. В этом финансовом году средств будет уже 6 миллинонов. "Кроме этого, недавно мы направляли в Украину "экстренную команду", так называемые "силы быстрого реагирования", после одного из взрывов на военных складах. Выясняли, как можем помочь", - отметил Браун. Также, по словам представителя Госдепа, в будущем планируется организовать учения Вооруженных сил США совместно с украинскими военными.