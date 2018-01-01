В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 25 января 2017 года, ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов и боевых задач, двое украинских военных получили ранения. Их доставили в военно-медицинские учреждения. Раненым оказан необходимый объем врачебной помощи. Состояние их здоровья - средней тяжести", - сообщил он. По словам Гуцуляка, в течение прошлых суток боевики провели 3 прицельные обстрела позиций Вооруженных сил Украины.