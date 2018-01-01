СБУ заблокировала более 30 террористических сайтов

Служба безопасности Украины обнаружила более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне, на которых пропагандировались идеи международного терроризма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине," - говорится в сообщении.

Как отмечается, незаконно зарегистрированные веб-ресурсы администрировались из других стран. Деятельность подобных сайтов происходит с нарушением действующего законодательства Украины.