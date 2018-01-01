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Суд приговорил Агеева к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз в Facebook.

«По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная «ЛНР» является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества», - написал адвокат. 

Защита Агеева считает приговор суда слишком суровым и собирается его обжаловать.

«По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по ст. 258-3 ч. 1 УК Украины (участие в террористической организации) является ошибочной. И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым», - отметил Чевгуз.

При этом он напомнил, что по аналогичным статьям УК, россияне Ерофеев и Александров Голосиевским районным судом г. Киева в прошлом году были приговорены к 14 годам лишения свободы каждый.

Напомним, 23 июня 2017 в районе населенного пункта Желобок Луганской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа НВФ, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

В плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что Агеев уволился в запас.

В свою очередь мать Агеева заявила, что ее сын все еще находится на службе в ВС РФ и даже получил звание ефрейтора. 


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