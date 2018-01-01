Лутковская: О конкретной дате обмена пленными в Минске речь не шла

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая прошла 18 января, не было договоренностей о конкретной дате очередного обмена пленными.

Об этом в эфире «5 канала» заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, комментируя тиражируемые в СМИ заявления относительно того, что второй этап обмена пленными с «Л/ДНР» состоится в середине февраля.

«Это странная информация, потому что я, когда почитала заявления, я решила проверить себя и спросить того сотрудника Службы безопасности Украины, который вместе со мной был на переговорах в Минске гуманитарной подгруппы. Может я что-то не услышала, но никаких договоренностей о конкретной дате не было», – сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы очередной этап обмена пленными, по заявлению «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой состоится 18 февраля. «Мне сложно комментировать эти заявление, потому что я могу говорить только о том, что мы обсуждали на заседании гуманитарной подгруппы в Минске», – отметила Лутковская.