В «ЛНР» разрешили бесплатно ввозить товары с сертификатом «ДНР»

Товары из подконтрольных «ДНР» районов не будут облагаться таможенной пошлиной при ввозе на подконтрольную «ЛНР» территорию. К такому решению пришел так называемый совет министров группировки «ЛНР».

«Ввозная таможенная пошлина на товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской Народной Республики, произведённые и имеющие документальное подтверждение об их производстве на таможенной территории Донецкой Народной Республики взимается в размере 0% от таможенной стоимости товара», – сказано в «постановлении».

Таможенные пошлины будут отменены со 2 февраля.