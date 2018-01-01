В «ДНР» рассчитывают обменять пленных в феврале

Новый этап обмена пленными между украинскими властями и «ДНР»/«ЛНР» может пройти в ближайший месяц.

Об этом заявила «омбудсмен» при группировке «ДНР» Дарья Морозова, передает ДАН.

«Что касается следующего этапа обмена пленными, мы не видим никаких сложностей провести второй этап обмена. Более того, мы призываем Украину к диалогу и, я думаю, что в течение месяца мы спокойно можем провести обмен», – сказала она.

По словам Морозовой, «ДНР» установила, что украинская сторона удерживает по меньшей мере 80 человек.

«ДНР разыскивает на территории Украины 285 человек, из них 80 человек, по которым есть точное подтверждение удержания на территории Украины», – заявила она.