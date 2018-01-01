» » В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 13:22 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики трижды прицельно обстреляли украинские позиции, в том числе из минометов различных калибров.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, на Луганском направлении боевики совершили два обстрела украинских позиций из стрелкового оружия.

"Это случилось с 18:40 в районе Станицы Луганской и после 21:00 вблизи Кряковки", - отметил он и добавил, что в районе Кряковки один украинский военный получил ранение. Кроме того, на Донецком направлении зафиксировали один прицельный обстрел в районе Лебединского: после 17:00 в течение получаса боевики выпустили около 10 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.

 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:49

В течение дня в зоне АТО зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины

Сегодня, 18:07

Кабмин борется за Постановление 365 по соцвыплатам переселенцам

Сегодня, 17:44

В ОРДЛО 36 шахт не подлежат восстановлению

Сегодня, 17:27

«МГБ ЛНР» заявило о выдворении подозреваемого в шпионаже

Сегодня, 16:30

В Луганске ожидается до 25 градусов мороза

Сегодня, 16:30

Лутковская: О конкретной дате обмена пленными в Минске речь не шла

Сегодня, 15:54

В «ЛНР» разрешили бесплатно ввозить товары с сертификатом «ДНР»

Сегодня, 15:17

На Луганщине устанавливаются обстоятельства смерти нацгвардейца (видео)

Сегодня, 15:13

Кабмин запретил чиновникам начислять себе «баснословные» премии

Сегодня, 13:46

В «ДНР» рассчитывают обменять пленных в феврале

Сегодня, 13:22

В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 12:59

В ОРЛО бюджетникам сокращают рабочие часы

Новости Украины:

Сегодня, 17:56

Венгрия предоставит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори

Сегодня, 17:31

В Киеве задержали банду полицейских, «крышевавших» воров на ж/д вокзале

Сегодня, 16:28

В Кропивницком – траур по погибшим в теракте в Кабуле

Сегодня, 15:55

На Донетчине в схроне с оружием скрывался дезертир

Сегодня, 15:13

Кабмин запретил чиновникам начислять себе «баснословные» премии

Сегодня, 13:49

Через КПВВ «Гнутово» пытались провезти оборудование на 60 тыс. грн

Сегодня, 13:23

В Украине подорожают сигареты

Сегодня, 12:56

В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. человек

Сегодня, 12:56

В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. человек

Сегодня, 12:25

Украина резко упала в рейтинге по числу дел в ЕСПЧ

Сегодня, 11:58

В Крыму после новых обысков у крымских татар задержали двух активистов

Сегодня, 10:59

В Константиновке в общежитии колледжа произошел пожар

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 