В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики трижды прицельно обстреляли украинские позиции, в том числе из минометов различных калибров.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, на Луганском направлении боевики совершили два обстрела украинских позиций из стрелкового оружия.

"Это случилось с 18:40 в районе Станицы Луганской и после 21:00 вблизи Кряковки", - отметил он и добавил, что в районе Кряковки один украинский военный получил ранение. Кроме того, на Донецком направлении зафиксировали один прицельный обстрел в районе Лебединского: после 17:00 в течение получаса боевики выпустили около 10 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.