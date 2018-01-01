В ОРЛО бюджетникам сокращают рабочие часы

На оккупированных территориях Луганской области нарастает финансовый кризис. Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в Луганске.

По словам собеседника, сейчас ситуация ударила по работникам т.н. "Луганской железной дороги".

"С 1 февраля 2018 года переводят всех сотрудников на трехдневный график работы с тарификацией рабочего времени 96 часов (при норме 168 часов/5 дней в неделю). Январь 2018 года сотрудники работали четыре дня в неделю – 136 часов", – пояснил собеседник.