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Боевики за сутки трижды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Сегодня, 09:05 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 24 января 2018 года ранение получил один украинский военный. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. Сообщается, что противник на Донбассе продолжал осуществлять вооруженные провокации, в том числе обстреливая силы АТО из вооружений, которые должны быть отведены. 

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли военных возле Станицы Луганской и Кряковки. 

На Донецком направлении противник открывал огонь из минометов на подступах к Лебединскому. 

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате одного из обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь, оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в штабе.


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