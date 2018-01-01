Боевики за сутки трижды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 24 января 2018 года ранение получил один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. Сообщается, что противник на Донбассе продолжал осуществлять вооруженные провокации, в том числе обстреливая силы АТО из вооружений, которые должны быть отведены.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли военных возле Станицы Луганской и Кряковки.

На Донецком направлении противник открывал огонь из минометов на подступах к Лебединскому.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате одного из обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь, оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в штабе.