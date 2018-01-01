Количество безработных в Украине сократилось на 9%

Количество безработных в Украине по состоянию на 1 января 2018 года, по сравнению с соответствующей датой 2017 года, сократилось на 9%.

Об этом во время пресс-конференции рассказал и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Не дожидаясь соответствующих законодательных изменений, служба занятости реформируется. Так в 2017 году мы начали процесс реорганизации центров занятости и продолжим его и в этом году.

Достигнута положительная динамика по основным направлениям деятельности государственной службы занятости. Благодаря повышению результативности работы по оперативному трудоустройству граждан, количество безработных по состоянию на 1 января 2018 года, по сравнению с соответствующей датой 2017 года, сократилось на 9% (на 36 тыс.) и составляла 354 тысячи", - сказал он.

Как сообщается, в течение 2017 года Государственная служба занятости оперировала почти 1 миллионом вакансий и трудоустроила почти 800 тысяч безработных.