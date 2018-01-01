Сутки в АТО обошлись без обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе впервые за долгое время сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. "23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины зафиксировано не было.

Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня", - говорится в сообщении.