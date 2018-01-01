Волкер и Черныш обсудили помощь жителям ОРДЛО

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий.

Об этом Волкер сообщил в своем Twitter.

"(Провели, - ред.) хорошую дискуссию с министром Чернышем о том, как Украина и США могут сотрудничать с международными организациями, чтобы помочь людям в подконтрольных России частях Украины и восстановить ее территориальную целостность", - сообщил Волкер.