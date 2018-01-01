Апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему «министру углепрома ЛНР»

Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший «министр угольной промышленности и энергетики ЛНР» Сергей Баранов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, Апелляционный суд установил нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции. Также судья объявил приговор не в полном объеме и в мотивировочной части вместо фамилии обвиняемого указал фамилию другого лица.

В прокуратуре напомнили, что 31 мая 2017 года коллегия Кременского райсуда Луганской области оправдала «министра» в связи с не доказанностью, по мнению суда, его вины.

Его обвиняли в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 (Незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258—3 (Участие в деятельности террористической организации) УК.

Приговор Кременского райсуда отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.