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В Донецкой области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

Сегодня, 16:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области временно запрещено движение большегрузного транспорта по автодороге общего пользования государственного значения М03 Киев-Харьков-Довжанский от границы с Харьковской областью в направлении Бахмута. Об этом сообщил у себя в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, полностью ограничено движение транспорта в селе Сонцовка, Николаевка, Новоелизаветовка Покровского района.

"Запрет вызван непогодой и интенсивными снежными осадками", - отметил Жебривский.

По информации службы автомобильных дорог в Донецкой области, в южных и юго-западных районах (Мангушский, Волновахском и Никольском) потеплело почти до нуля градусов и снежные осадки изменились дождем местами - с мокрым снегом. На остальной территории Донецкой области - снег.

Дороги области чистят и посыпают смесью 80 единиц специализированной техники ГП Донецкий облавтодор, 40 комбинированных дорожных машин, 13 погрузчиков, 19 тракторов, восемь автогрейдеров. Бесперебойный проезд автотранспорта обеспечивает более сотни сотрудников облавтодора.


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