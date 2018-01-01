Новый председатель ОБСЕ на следующей неделе посетит Донбасс

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который в этом году является председателем ОБСЕ, на следующей неделе посетит Киев и Донбасс. Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«На следующей неделе господин Анджелино Альфано посетит Украину. Не только Киев. Мы с ним поедем и на Донбасса, чтобы он своими глазами посмотрел, что там происходит и как происходит», – сказал Климкин.