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В Луганской области на 21-22 января объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 14:23 citynews.net.ua | Напечатать

По информации УкрГидрометцентра, на территории Луганской области в течение 21-23 января ожидается существенное осложнение погодных условий. По области ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Также в Луганске и Северодонецке ожидается сильный снегопад (20-30 см высоты снежного покрова) и усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду, местами - до 25 метров в секунду, метели, снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС в Луганской области просит воздержаться от управления транспортными средствами, а в случае острой необходимости - строго соблюдать Правила дорожного движения и порядка действий при гололеде, ограничить передвижение на дальнее расстояние, особенно в ночное время, а во время пребывания на улице при сильных порывах ветра стараться не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.


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