В ОРДО сорвали восстановление мобильной связи

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" сорвала восстановление мобильной связи Vodafone, не согласовав проведение ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"В 14:00 19 января мобильная связь Vodafone Украина была восстановлена на территории ОРЛО.

Поданная компанией в СЦКК заявка на проведение работ в ОРДО не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО. Украинская сторона прилагает усилия для восстановления связи", - говорится в сообщении.