Статус участника АТО получили более 300 тысяч украинцев

В Украине статус участников антитеррористической операции получили более 300 тысяч человек.

Об этом рассказала руководитель офиса Уполномоченного Президента по правам реабилитации раненых участников АТО Наталья Зарецкая, пишет РБК-Украина.

"Статус участников АТО получили 324 тыс. людей в Украине. Из числа уволенных из плена на территорию Украины приехали 72 человека. Они попали в медицинские учреждения на реабилитацию. На сегодня медицинская помощь продолжает предоставляться 54 людям", - сообщила Зарецкая. По ее словам, полноценную реабилитацию среди участников АТО прошло достаточно небольшое количество человек