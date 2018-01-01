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В Луганске заработала связь от МТС - Vodafone

Сегодня, 15:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганске заработала связь от МТС - VodafoneЖители оккупированного Луганска сообщают о возобновлении работы сетей мобильного оператора Vodafone (МТС). Связь в сотовой сети появилась примерно с 13:00 19 января.

Как сообщают луганчане, пока не всегда удается дозвониться до абонентов с первой попытки, но в основном связь есть уже во всех оккупированных районах Луганской области. Также уже можно дозвониться в Луганск и с территории Украины.

Кроме того, жители временно оккупированной РФ территории Донецкой и Луганской областей, которые пользуются услугами компании Vodafone, не будут переводить на новые специальные тарифы на мобильную связь.

Компания пообещала возместить расходы, которые понесли пользователи сети, сделав перерасчет.

Сеть Vodafone пропала на территории ОРДЛО 11 января. Причиной стало повреждение телекоммуникационных сетей в районе н. п. Еленовка, Донецкой области.


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