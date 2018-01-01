Численность населения Украины за месяц сократилась на 15 тысяч

Численность населения Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 42 млн 403 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По состоянию на 1 ноября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 418,2 тыс. человек, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 15,2 тыс. человек. При этом на 1 декабря 2016 г. численность населения Украины составляла 42 млн 603,8 тыс. человек.

В то же время численность постоянного населения Украины на 1 декабря 2017 года составила 42 млн 324,1 тыс. человек.

Естественное сокращение населения Украины в январе-ноябре 2017 года составило 189 тыс. 404 человека. При этом за указанный период в Украине родились более 336 тыс. детей.