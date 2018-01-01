» » Лутковская назвала дискриминацией двойное налогообложение предпринимателей на Донбассе

Лутковская назвала дискриминацией двойное налогообложение предпринимателей на Донбассе

Сегодня, 13:55 citynews.net.ua | Напечатать

Физические лица-предприниматели на неподконтрольных территориях Донбасса и линии разграничения подвергаются дискриминации из-за двойного налогообложения. Об этом заявила 17 января на заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека омбудсмен Валерия Лутковская. Она сообщила, что обратилась за разъяснениями относительно оснований для такого неравного отношения к Государственной фискальной службе и министерству финансов Украины.

«Давайте представим себе ситуацию: человек предоставляет услуги по рекламе, или человек оказывает услуги по программированию. Как ФЛП он зарегистрирован на подконтрольной территории, он платит налоги на подконтрольной территории, но только в связи с тем, что он находится на неподконтрольной территории, он имеет двойное налогообложение. Потому что, как только он начинает как-то с кем-то сотрудничать, его налоговый агент должен уплатить за него все дополнительные платежи, хотя он сам здесь зарегистрирован», - цитирует Лутковскую Центр информации о правах человека.

Правозащитница подчеркнула, что ситуацию необходимо исправить, внеся правки в Налоговый кодекс Украины.

Лутковская предложила Комитету по правам человека обратиться к председателю комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной с просьбой исправить эту ошибку.

Комитет поддержал решение о таком обращении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:28

Боевики активизировали обстрелы на Луганском направлении

Сегодня, 17:41

В ОРДО сорвали восстановление мобильной связи

Сегодня, 17:19

ОБСЕ констатировала резкое обострение боевых действий на Донбассе

Сегодня, 16:17

«Оппоблок» заблокировал подписание закона по Донбассу

Сегодня, 15:53

Статус участника АТО получили более 300 тысяч украинцев

Сегодня, 15:02

В Луганске заработала связь от МТС - Vodafone

Сегодня, 14:56

Бюджетникам ОРДЛО запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию

Сегодня, 14:34

Численность населения Украины за месяц сократилась на 15 тысяч

Сегодня, 14:26

Украина и Венгрия могут ввести совместный пункт пропуска

Сегодня, 13:55

Лутковская назвала дискриминацией двойное налогообложение предпринимателей на Донбассе

Сегодня, 13:53

В Vodafone объяснили, почему восстановление связи на Донбассе затянулось

Сегодня, 12:10

Пожилая женщина сломала ногу неподалеку КПВВ в Станице Луганской

Новости Украины:

Сегодня, 18:11

В результате стрельбы в Одессе погибли два человека

Сегодня, 18:04

Одесская область попросила Кабмин помочь в борьбе со стихией

Сегодня, 17:03

Перестрелка в Одессе: нападавший погиб

Сегодня, 16:11

В Одесской области возобновлена работа пунктов пропуска на границе

Сегодня, 15:50

Черкассы остались без воды, в городе объявлена чрезвычайная ситуация

Сегодня, 15:20

Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий в Украине

Сегодня, 14:34

Численность населения Украины за месяц сократилась на 15 тысяч

Сегодня, 14:24

Минздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинации

Сегодня, 13:57

На Донетчине банда похитила предпринимателя и требовала выкуп

Сегодня, 11:51

МИД призывает украинцев быть осторожными из-за ЧП в Турции

Сегодня, 10:59

В «ДНР» рассказали о новых повреждениях в Докучаевске

Сегодня, 10:16

В 8 областях Украины ограничено движение грузовиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 