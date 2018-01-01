Лутковская назвала дискриминацией двойное налогообложение предпринимателей на Донбассе

Физические лица-предприниматели на неподконтрольных территориях Донбасса и линии разграничения подвергаются дискриминации из-за двойного налогообложения. Об этом заявила 17 января на заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека омбудсмен Валерия Лутковская. Она сообщила, что обратилась за разъяснениями относительно оснований для такого неравного отношения к Государственной фискальной службе и министерству финансов Украины.

«Давайте представим себе ситуацию: человек предоставляет услуги по рекламе, или человек оказывает услуги по программированию. Как ФЛП он зарегистрирован на подконтрольной территории, он платит налоги на подконтрольной территории, но только в связи с тем, что он находится на неподконтрольной территории, он имеет двойное налогообложение. Потому что, как только он начинает как-то с кем-то сотрудничать, его налоговый агент должен уплатить за него все дополнительные платежи, хотя он сам здесь зарегистрирован», - цитирует Лутковскую Центр информации о правах человека.

Правозащитница подчеркнула, что ситуацию необходимо исправить, внеся правки в Налоговый кодекс Украины.

Лутковская предложила Комитету по правам человека обратиться к председателю комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной с просьбой исправить эту ошибку.

Комитет поддержал решение о таком обращении.