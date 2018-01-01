В Vodafone объяснили, почему восстановление связи на Донбассе затянулось

Компания Vodafone работает над восстановлением связи на территории неподконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей, но ее специалистам разрешают работать не более нескольких часов в день.

Об этом изданию «Украинская правда» рассказала пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

«Ремонтные работы продолжаются. Наши специалисты прогнозировали, что ремонтные работы могут быть закончены за 10-12 часов. Но дело в том, что технических работников на такое длительное время не пускают на участок, где ведутся ремонтные работы. Нам дают разрешение на несколько часов в сутки. Поэтому этот процесс ремонта растягивается во времени, и мы не можем выполнить работы за один день», – сказала Рубан.

Она объяснила, что для ремонта выполняются земельные и сварочные работы в так называемой серой зоне на линии разграничения.

«Это достаточно сложные работы, тем более в таких условиях – когда ограничено время, снег и мороз. К тому же для выполнения работ требуется согласование и с одной стороны, и с другой стороны – о прекращении боевых действий, обстрелов, чтобы не рисковать жизнью людей. Нам в этом помогает ОБСЕ, СЦКК, которые мониторят ситуацию и способствуют этим работам, помогают согласовать возможность безопасного доступа к участку работ», – пояснила представитель Vodafone.

Рубан выразила надежду, что ремонт будет завершен уже сегодня, 19 января.

Из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля районы под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР» с 11 января находятся без мобильной связи оператора Vodafone. До недавнего времени он был единственным украинским оператором, который предоставлял свои услуги на неподконтрольной территории.

Компания обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям, миссии ОБСЕ и Совместному центру по контролю и координации на Донбассе с просьбой пропустить в «серую зону» бригаду и позволить отремонтировать поврежденную линию.

Ремонтные бригады начали работы по устранению повреждения волоконно-оптического кабеля вечером 17 января.