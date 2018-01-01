ООН может подготовить новый проект резолюции по миротворцам на Донбассе

Признание РФ агрессором важно для представления интересов Украины во время исков в международные судебные учреждения.

Об этом сегодня, 18 января, заявил председатель подкомитетах по вопросам межпарламентских связей, двусторонние и многосторонни отношений Комитета ВРУ по иностранным делам Владимир Арьев, сообщает пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко».

Депутат проанализировал последствия принятого в целом законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированнымы территориями в Донецкой и Луганской областях» №7163. «Признание РФ агрессором важно для представления интересов Украины во время исков в международные судебные учреждения. Кроме того, закон создает основания для того, чтоб ООН разработала изменения в существующий проект резолюции или внесла новую резолюцию в направлении миротворцев на Донбасс», – сказал Арьев.

Депутат предположил, что Россия негативно воспримет миротворческую миссию на Донбассе. «Сомневаюсь, что РФ сможет участвовать в миротворческих операциях на временно оккупированной территории. Тем более, что она признана агрессором, и в ООН будет ветировать решение с миротворцами», – отметил Арьев.