В городах ОРДЛО сократили водоснабжение

Подконтрольное группировке «ЛНР» предприятие «Лугансквода» сократило водоснабжение девяти городов под контролем боевиков.

Как пишет сепаратистский сайт ЛИЦ, причиной стало снижение напряжения в электросети насосных станций.

«Сегодня, 18 января, с 8.30 и, ориентировочно, до 18.00 было снижено напряжение, питающее насосные станции четвертого подъема Алчевска, четвертого подъема Западной фильтровальной станции и третьего подъема Стаханова», – говорится в сообщении.

Так, подача воды сокращена для Алчевска, Перевальска, Красного Луча, Антрацита, Артемовска, Зоринска, Брянки, Стаханова и Кировска.

В январе «ЛНР» передала украинской стороне наличные средства для погашения задолженности по оплате услуг водоснабжения.