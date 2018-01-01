Порошенко поблагодарил Канаду за оружие

Решение Канады и Соединенных Штатов Америки разрешить поставку оружия в Украину открывает новые возможности для усиления оборонного потенциала украинской армии.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совместной с генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Я очень благодарю за включение Украины в список стран, которым разрешено поставлять оборонительное оружие. В координации с соответствующим решением американского президента Дональда Трампа это открывает нам новые возможности для улучшения оборонного потенциала нашей армии”, - отметил Порошенко.

Глава государства напомнил, что в среду, 17 января, Совет национальной безопасности и обороны утвердил Государственный оборонный заказ на 2018 год, где, по словам Порошенко, предусмотрено и расширение оборонного сотрудничества с Канадой и США.