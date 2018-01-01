Турчинов: Замаскировать войну под миротворцев у РФ уже не выйдет

Принятие Верховной Радой закона о деоккупации и реинтеграции ОРДЛО блокирует возможность для России законодательно провести свой вариант международной "миротворческой миссии" под эгидой ООН.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам чиновника, в законе Российская Федерация "четко и недвусмысленно" признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными.

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под миротворческую операцию и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - пояснил Турчинов. Это, в свою очередь, создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины на востоке страны, подчеркнул секретарь СНБО.