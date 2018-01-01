Президент отреагировал на принятие закона о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на принятый сегодня, 18 января, закон о реинтеграции Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем", - написал Порошенко.

Президент подчеркнул, что принятие соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная Рада по его инициативе, является ключевым сигналом.

"Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!", - заявил лидер Украины.

Напомним, сегодня, 18 января, закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") принят на заседании Верховной Рады Украины 16 января 2017 года. За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов. В законе указано, что Верховная Рада дает свое согласие на решение президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии.

Также дается согласие парламента на применение войск для обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями.