Â «ÄÍÐ» íåäîâîëüíû ïðèíÿòèåì çàêîíà î Äîíáàññå

Â «ÄÍÐ» íåäîâîëüíû ïðèíÿòèåì çàêîíà î ÄîíáàññåÑåãîäíÿ, 12:53
Çàêîí îá îáåñïå÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà â íåïîäêîíòðîëüíûõ ðàéîíàõ Äîíáàññà, ïðèíÿòûé ñåãîäíÿ äåïóòàòàìè Âåðõîâíîé Ðàäû, ïîçâîëèò Óêðàèíå àêòèâèçèðîâàòü âîåííîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñ «ÄÍÐ» è «ËÍÐ», çàÿâèë ãëàâà ãðóïïèðîâêè «ÄÍÐ» Àëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî, ïåðåäàåò ÄÀÍ.
«Ýòîò çàêîí ïîçâîëèò ðàçâÿçàòü ðóêè óêðàèíñêîé âîåíùèíå. È âñå, ÷òî îíè ðàíüøå íå ìîãëè äåëàòü, òåïåðü ñìîãóò äåëàòü íà "çàêîííûõ" îñíîâàíèÿõ. Ýòî ïîëíîñòüþ íàðóøàåò Ìèíñêèå äîãîâîðåííîñòè», ˜– ñ÷èòàåò îí.
Òàêæå Çàõàð÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèíÿòèåì äàííîãî äîêóìåíòà âëàñòè Óêðàèíû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íåæåëàíèå ïðèäåðæèâàòüñÿ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ. «Óêðàèíà ñîáðàëàñü âîåâàòü è ñîçäàåò äëÿ ýòîãî þðèäè÷åñêóþ ïëàòôîðìó», – äîáàâèë îí.
Óêðàèíñêèé çàêîí òàêæå ðàñêðèòèêîâàë ïðåäñåäàòåëü «Íàðîäíîãî ñîâåòà ÄÍÐ» Äåíèñ Ïóøèëèí.
«Äàííûé çàêîí åùå äàëüøå îòòàëêèâàåò Äîíáàññ îò Óêðàèíû, îí íå ðåèíòåãðàöèîííûé, îí àíòèèíòåãðàöèîííûé», – ãîâîðèòñÿ â êîììåíòàðèè Ïóøèëèíà, ïåðåäàåò ÄÀÍ.