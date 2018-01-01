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Â «ÄÍÐ» íåäîâîëüíû ïðèíÿòèåì çàêîíà î Äîíáàññå

Ñåãîäíÿ, 12:53 citynews.net.ua | Íàïå÷àòàòü

Çàêîí îá îáåñïå÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà â íåïîäêîíòðîëüíûõ ðàéîíàõ Äîíáàññà, ïðèíÿòûé ñåãîäíÿ äåïóòàòàìè Âåðõîâíîé Ðàäû, ïîçâîëèò Óêðàèíå àêòèâèçèðîâàòü âîåííîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñ «ÄÍÐ» è «ËÍÐ», çàÿâèë ãëàâà ãðóïïèðîâêè «ÄÍÐ» Àëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî, ïåðåäàåò ÄÀÍ.

«Ýòîò çàêîí ïîçâîëèò ðàçâÿçàòü ðóêè óêðàèíñêîé âîåíùèíå. È âñå, ÷òî îíè ðàíüøå íå ìîãëè äåëàòü, òåïåðü ñìîãóò äåëàòü íà "çàêîííûõ" îñíîâàíèÿõ. Ýòî ïîëíîñòüþ íàðóøàåò Ìèíñêèå äîãîâîðåííîñòè», ˜– ñ÷èòàåò îí.

Òàêæå Çàõàð÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèíÿòèåì äàííîãî äîêóìåíòà âëàñòè Óêðàèíû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íåæåëàíèå ïðèäåðæèâàòüñÿ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ. «Óêðàèíà ñîáðàëàñü âîåâàòü è ñîçäàåò äëÿ ýòîãî þðèäè÷åñêóþ ïëàòôîðìó», – äîáàâèë îí.

Óêðàèíñêèé çàêîí òàêæå ðàñêðèòèêîâàë ïðåäñåäàòåëü «Íàðîäíîãî ñîâåòà ÄÍÐ» Äåíèñ Ïóøèëèí.

«Äàííûé çàêîí åùå äàëüøå îòòàëêèâàåò Äîíáàññ îò Óêðàèíû, îí íå ðåèíòåãðàöèîííûé, îí àíòèèíòåãðàöèîííûé», – ãîâîðèòñÿ â êîììåíòàðèè Ïóøèëèíà, ïåðåäàåò ÄÀÍ.


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