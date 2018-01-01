Из тюрьмы «ЛНР» освобожден гражданин Грузии Теймураз Нихотин, который был осужден украинским судом в 2010 году.

"Ещё одного заключённого осуждённого до начала военного конфликта 2014 года, удалось освободить из мест лишения свободы «ЛНР», это Теймураз Нихотин. Вместе с Журналистами и правозащитниками, мы его встретили на КПВВ «Станичного-Луганское». Сегодня, Теймураз Нихотин был освобождён в виду деятельности правозащитников, журналистов и отдельных людей, про его ситуацию ранее был снят сюжет канал ARD и изданием DW", - написал правозащитник Павел Лисянский.