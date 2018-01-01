В Vodafone не исключают возврат денег за время отсутствия связи на Донбассе

После ремонта поврежденного кабеля оператора Vodafone абонентам могут вернуть средства, списанные за время отсутствия сотовой связи. Об этом сообщила спикер компании Виктория Рубан в эфире «Громадського радіо».

«Это, конечно, форс-мажорная ситуация, но у нас сейчас задача № 1 — восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств. А потом уже будем принимать решение. Не исключается такая возможность и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», – отметила она.