Гройсман: Порядок на КПВВ будет наведен в течение полугода

Порядок на пунктах пропуска в Донецкой области будет наведен в течение шести месяцев, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время сегодняшнего заседания правительства.

«Я был на переходе "Гнутово". Элементарная вещь: подвезти людей на 500 метров ближе к КПВВ. Не могут! Поставили автобус в 500 метрах. Извините, эти женщины с сумками идут эти 500 метров и, я думаю, вспоминают всех», – сказал он.

По словам Гройсмана, на КПВВ «Станица Луганская» такая же ситуация.

«По Донецкой области мы уже урегулировали ситуацию. Думаю, в течение шести месяцев порядок будет наведен», – утверждает глава правительства.

По его словам, людям нужны «такие элементарные вещи, как чистый туалет, теплое помещение, меньше идти к КПП».

Гройсман отметил, что в личных беседах люди на КПВВ рассказали ему о единственном позитиве. «Говорят, очень хорошее отношение со стороны пограничников, которые там работают», – сказал он.

Премьер-министр обратился к присутствующим на заседании: «Коллеги, от кого это зависит, пожалуйста, по-человечески просто посмотрите на проблему, как будто вы там идете или ваша мама. И все встанет на свои места».