Минэнерго не инициирует повышения цены на газ для населения

Министерство энергетики и угольной промышленности не инициирует повышение цены на газ для населения.

Об этом во время заседания правительства сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, пишет РБК-Украина.

Так, в ходе заседания, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что украинские СМИ активно муссируют тему повышения стоимости газа для бытовых потребителей, которого якобы требует Минэнерго.

"Средства массовой информации пишут что Вы (Минэнерго-ред.) инициируете поднятие цены на газ? А я вообще об этом ничего не знаю. Так ли это?", - сказал глава правительства. В свою очередь Насалик ответил, что это не соответствует действительности. "Это абсолютная глупость. Этот законопроект, который будет рассматриваться…он не имеет никакого отношения к повышению цены на газ. Мы не инициируем повышение цены на газ", - сказал Насалик.

В то же время Гройсман поручил министру энергетики сделать запрос в НАК "Нафтогаз Украины" о том, по какой цене он, как трейдер, готов поставлять газ для населения. "Потом мы эту цену обнародуем. Только конкретную цифру", - отметил Гройсман.