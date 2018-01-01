Боевики сорвали обслуживание камеры ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции

Пророссийские боевики на Донбассе сорвали обслуживание камеры видеонаблюдения наблюдателей миссии ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, опубликованном в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Сообщается, что 16 января боевики так называемой "Донецкой народной республики" сорвали проведение миссией ОБСЕ планового обслуживания камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции.

В частности, миссия ОБСЕ так и не получила гарантий безопасности на проведение работ В то же время украинская сторона СЦКК подчеркивает важность прекращения провокаций вокруг одного из важнейших и наиболее уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса, который обеспечивает водой 400 тыс. жителей региона по обе стороны линии соприкосновения.