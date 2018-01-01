Парубий отметил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины может завершить рассмотрение проекта закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (рег. №7163) в четверг, 18 января.

Об этом сегодня на пленарном заседании заявил председатель ВР Андрей Парубий, пишет РБК-Украина.

"Если мы не сможем рассмотреть сегодня (все правки к законопроекту, - ред.), то продолжим рассматривать завтра. Не успеем завтра - будем рассматривать в четверг и в четверг выходим на голосование", - заявил Парубий. По его словам, депутаты должны рассмотреть в сессионном зале все поданные поправки. Председатель парламента отметил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.