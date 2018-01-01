В России хотят отменить правило «90/180» для «жителей Л-ДНР»

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко подготовил законопроект о внесении изменений в закон РФ «О статусе иностранных граждан», которым предлагается отменить норму предельного срока пребывания украинцев, оставшихся на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, передают интернет-ресурсы сепаратистов.

«Нужно отменить норму «90/180» (дней прибывания и отсутствия – прим.). Именно по этому поводу мною подготовлено соответствующее письмо на имя одного из вице-премьеров и законопроект (по внесению изменений в закон РФ «О статусе иностранных граждан» – прим.), который отменял бы норму предельного пребывания на территории РФ», – рассказал депутат.

Козенко считает, что «ограничений быть не должно».

Напомним, что, согласно действующему законодательству РФ, без оформления патента на работу или получения особого разрешения иностранные граждане имеют право находиться на территории России на протяжении 180-дневного периода, но не более 90 дней в сумме.