Швейцарская компания купила у россиян нефтебазу на Донбассе

Швейцарская компания выкупила у "Роснефти" контрольный пакет акций ПАО "Лисичанскнефтепродукт".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет Укринформ.

"Компания «Глуско Энерджи СА» (GLUSCO energy SA), созданная по законодательству Швейцарии, с идентификационным номером предприятия СНЕ-151.177.589, и зарегистрированная по адресу: улица Де-Кандоль, 14, 1205 Женева, Швейцария, во исполнение требований части 2 статьи 65-1 Закона Украины "Об акционерных обществах" информирует, что в результате приобретения 100% акций компании "Роснефть Менеджмент компани лимитед (ROSNEFT MANAGEMENT COMPANY LIMITED), созданной по законодательству Кипра, идентификационный номер: 135637, и зарегистрированной по адресу: Темистокли Дерви, 5 Еленион Билдинг, 2-й этаж 1066, Никосия, Кипр, она 21.12.2017 года стала опосредованным владельцем значительного контрольного пакета акций публичного акционерного общества "Лисичанскнефтепродукт" в размере 86,49%", - говорится в сообщении.