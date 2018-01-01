Из законопроекта о Донбассе изъяли право президента определять границы оккупированных территорий

Одобренная комитетом норма давала президенту право определять границы оккупированных территорий. Однако депутаты были против.

При рассмотрении законопроекта о деоккупации Донбасса №7163 Верховная Рада не смогла подтвердить одобренную Комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны поправку №162.

В первом чтении в законопроекте была принята норма, согласно которой "границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Министерством обороны Украины".

Ко второму чтению комитет поддержал следующую норму: "Границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины".

Поскольку поправка не была подтверждена, то в окончательном тексте будет действовать норма первого чтения о том, что границы будет определять Министерство обороны