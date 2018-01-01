Боевики сегодня, 15 января 2017 года, обстреляли позиции сил антитеррористической операции возле Каменки (Донецкая область) из гранатометов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Как отмечают в штабе АТО, сегодня напряжение вдоль линии разграничения ослабло, вместе с тем полного соблюдения перемирия по вине боевиков достичь не удалось.

"С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций Вооруженных сил Украины. На Донецком направлении враг из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по оборонцам Каменки. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано", - говорится в сообщении.