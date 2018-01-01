Служба безопасности Украины установила более 2 тыс. наемников российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"На сегодняшний день Служба безопасности совместно с другими нашими коллегами установила более 2 тыс. наемников "Вагнера" - их имена, фамилии, отчества, места жительства", - сообщил Гуськов.

Он также отметил, что данная информация является предметом уголовного дела в отношении российской агрессии на Донбассе, а как только из общего дела выделяются конкретные фамилии, по ним ведется отдельное следствие.