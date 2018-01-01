СБУ: Около 20 чехов воевали на стороне боевиков в Донбассе

СБУ передала властям Чехии информацию о 20 граждан этой страны, которые воевали на стороне боевиков ЛДНР.

Об этом в комментарии Донбасс.Реалии сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Он отметил, что также чешские спецслужбы проинформированы о десяти гражданах Чехии, которые незаконно пересекали границу Украины.

"Это члены различных общественно-политических организаций Чехии, задача которых, по замыслу российских спецслужб, - легитимизация (террористических организаций ДНР и ЛНР, - ред.). Это участие в псевдовыборах, это попытки создания на территории Чехии фейковых представительств…" - сказал Гуськов.

По словам представителя СБУ, в данный момент на территории временно оккупированных районов Донбасса находятся граждане Чехии Иржи Урбанек и Павел Ботка.

"Они причастны к хищению гуманитарной помощи, собранной в Чехии, которая направлялась на Донбасс. Это просто мошенники, люди, которые фактически занимаются уголовными преступлениями ради обогащения", - рассказал Гуськов.

Кроме того, руководитель аппарата главы СБУ заявил, что двое чехов погибли во время боевых действий в Донбассе в 2014 году.