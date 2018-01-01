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Обстрел автобуса под Волновахой: спустя три года дел в суде нет

Сегодня, 16:18 citynews.net.ua | Напечатать

За три года правоохранители не установили всех причастных к теракту на блокпосту под Волновахой Донецкой области 13 января 2015 года, в результате которого погибли 12 человек.

Об этом свидетельствует ответ Генеральной прокуратуры на запрос Украинской правды.

«В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления», - говорится в ответе.

«В отношении лиц, которым уже было сообщено о подозрении, в настоящее время решается вопрос о направлении обвинительных актов в суд с учетом положений главы 24-1 УПК Украины относительно особенностей специального досудебного расследования уголовных правонарушений», - отмечают в ГПУ, которая осуществляет процессуальное руководство в производстве № 22015050000000021 от 13.01.2015.

Досудебное расследование осуществляет главное следственное управление СБ Украины.

В ГПУ напоминают, что досудебное расследование установило, что указанный террористический акт совершили боевики так называемого «реактивного дивизиона «Ангелы ада» пятой отдельной мотострелковой бригады (5 омсбр) 1-го армейского корпуса (1 АК) «ДНР».

Гражданин Украины Юрий Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, а полковник вооруженных сил РФ Анатолий Синельников занимал должность командира, так называемого куратора, 5-й армейской бригады и командовал действиями Шпакова.

Учитывая собранную доказательную базу, Шпакову и Синельникову было сообщено о подозрении в марте 2017 года.

Подозрения направили по почте: первому – в Украину (Шпаков находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области), второму – в Россию.

Как известно, 13 января 2015 года в 14:25 боевики обстреляли блокпост украинских силовиков под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, который перевозил местных жителей. В результате на месте погибли десять гражданских. Позже от полученных ран скончались впоследствии еще 2 человека.


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