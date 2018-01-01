Стахановская группировка боевиков продолжает активную подготовку к «отражению готовящегося наступления ВСУ».

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По информации эксперта. в районе Первомайки, а именно «высоты 270.4 и западнее железнодорожной станции Теплогорск, оккупанты активно роют траншеи, оборудуют пулемётные позиции и укрытия для техники и огневых средств, готовя Первомайск к обороне с разных направлений».

По словам Тымчука, отмечается перегруппировка подразделений противника в районе Новоласпы, Петровского, в районе водохранилища юго-западнее Стылы.