В РФ заявили, что состав миротворческой миссии на Донбассе могут определить боевики

Состав миссии миротворцев ООН на Донбассе должен быть определен Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает "РИА Новости".

"Национальный состав контингента в соответствии с нашим предложением, в соответствии с практикой ООН определяют стороны конфликта, то бишь его, это состав, нужно будет согласовывать с Киевом, Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

Кроме того, Лавров напомнил, что предложение России о миссии ООН по охране наблюдателей миссии ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения на Донбассе. "У наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в соответствии с которым они передвигаются, - конечно, по согласованию со сторонами, - по обе стороны от линии соприкосновения и регулярно посещают территорию провозглашенных "республик" в Донецке и Луганске вплоть до границы с Россией, где они бывают за неделю до 20 раз. Наше предложение предполагает обеспечение охраны ООН для этих наблюдателей ОБСЕ повсюду, куда они передвигаются, где они патрулируют в соответствии со своим мандатом", - глава российского МИД.