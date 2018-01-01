В ДНР захватили оборудование мобильного оператора Vodafone

В "ДНР" происходит рейдерский захват боевиками оборудования мобильного оператора Vodafone. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо TV" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, - сообщает портал "Донецкие новости".

"Дело не в Vodafone. Как любая коммерческая компания, они в первую очередь заинтересованы зарабатывать деньги, и терять абонентскую базу нет смысла ни одному оператору. Фактически, мы являемся свидетелями рейдерского захвата части оборудования Vodafone. Так как этот сепарский "Феникс" является вне закона, то никакого законного роуминга с этой компанией быть не может априори", – говорит он.

По его словам, проблему с мобильной связью, скорей всего, поднимут на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 18 января. "Я не сомневаюсь, что этот вопрос будет вынесен в рамках минских переговоров, но, как и когда он будет урегулирован, увы. Разорвали по живому, и семьи, есть старики, которые остались "там", а молодежь на нашей территории, и родители без детей, дети без родителей – страшная ситуация", – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, 11 января отключилась мобильная связь Vodafone (МТС) на всей оккупированной территории Донбасса. До этого мобильный оператор заявил, что переводит всех абонентов, которые живут неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей на тариф "Смартфон Стандартный", который предусматривает ежедневную абонплату в размере 3 гривен. Якобы это объясняется невозможностью нормального технического обслуживания оборудования в зоне АТО